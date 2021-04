Polizei Hamburg

POL-HH: 210408-3. Drei vorläufige Festnahmen nach Einbruch in ein Kabellager in Hamburg-Marienthal

Hamburg (ots)

Tatzeit: 08.04.2021, 00:14 Uhr

Tatort: Hamburg-Marienthal, Gustav-Adolf-Straße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats (PK) 38 nahmen heute kurz nach Mitternacht drei Tatverdächtige (22,22,48) nach einem Einbruch in ein Kabellager vorläufig fest. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen.

Fahndern des PK 38 fielen zu der nächtlichen Uhrzeit zwei Männer auf, die sich auf einem Betriebsgelände an der Gustav-Adolf-Straße bewegten. Die Polizisten konnten beobachten, wie die Zwei mehrere Kabelbäume aus einem Lager entnahmen und in einen in der Nähe geparkten Citroen Berlingo verluden. Anschließend verließen sie das Gelände durch ein offensichtlich gewaltsam durchtrenntes Zaunstück und begaben sich zu einem anscheinend wartenden und mit einem weiteren Mann besetzten Peugeot.

Die Beamten konnten den Peugeot noch in der Gustav-Adolf-Straße anhalten und kontrollieren. Die mutmaßlichen Einbrecher und der Fahrer des Peugeot wurden vorläufig festgenommen und zum PK 38 gebracht. Hier wurde der Kriminaldauerdienst (LKA 26) verständigt, der die ersten Maßnahmen übernahm.

Bei der Durchsuchung der zwei 22-Jährigen konnten die Polizisten mehrere mutmaßliche Einbruchswerkzeuge auffinden und sicherstellen.

Die Durchsuchung des Citroen ergab, dass er mit fast einer halben Tonne Kabelbäumen beladen war. Beide Autos wurden sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei verbracht.

Das Einbruchsdezernat der Region Wandsbek (LKA 152) führte die Ermittlungen fort. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung werden die beiden jüngeren Männer dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt und müssen sich vor einem Haftrichter verantworten.

Der 48-Jährige wurde ebenfalls nach erkennungsdienstlicher Behandlung von der Polizei entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell