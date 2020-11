Polizei Hamburg

POL-HH: 201106-3. Eine Zuführung nach Einbruch in einen Wohnwagen in Hamburg-Rahlstedt

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 05.11.2020, 22:15 Uhr Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Bargkoppelweg

Beamte des Polizeikommissariats 38 (PK 38) haben gestern Abend in Rahlstedt einen 24-jährigen Algerier vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, in einen Wohnwagen eingebrochen zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, nachdem er in einem abgestellten Wohnwagen Taschenlampenschein bemerkt hatte. Als die alarmierten Beamten erschienen, trafen sie einen 24-jährigen Algerier in unmittelbarer Nähe des Wohnwagens an, der unter anderem Kopfhörer und Gesellschaftsspiele mit sich führte. An der Tür des Wohnwagens stellten die Polizisten Aufbruchspuren fest, woraufhin sie den Verdächtigen, der auch ein mutmaßliches Tatwerkzeug bei sich hatte, vorläufig festnahmen.

Die bei ihm aufgefundenen Gegenstände konnten im weiteren Verlauf als Diebesgut aus dem Wohnwagen identifiziert und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die Ermittlungen und führten den bereits polizeibekannten 24-Jährigen einem Haftrichter zu. Die weiteren Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Landeskriminalamt 152 (LKA 152) geführt und dauern an.

Ka.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell