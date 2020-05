POL-HH: 200528-2.Vollstreckung mehrerer Durchsuchungsbeschlüsse nach Verdacht des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln

Polizei Hamburg

Zeit: 27.05.2020, 06:00 Uhr Orte: a) Hamburg-Steilshoop, Edwin-Scharff-Ring, Berner Heerweg, zwei Objekte im Fritz-Flinte-Ring b) Hamburg-Steilshoop, zwei Objekte Gropiusring

Ermittler der Fachdienststelle für Frontdeal / Konsumentendelikte (LKA 68) haben gestern am frühen Morgen im Rahmen von zwei Ermittlungsverfahren insgesamt sechs Durchsuchungsbeschlüsse in Steilshoop vollstreckt. Die Maßnahmen richteten sich gegen drei Beschuldigte, die verdächtig sind, Betäubungsmittel (Btm) in nicht geringen Mengen gewerbsmäßig verkauft zu haben.

a)

Ein 33-jähriger Deutscher, gegen den bereits in der Vergangenheit ein Ermittlungsverfahren wegen Btm-Handels durchgeführt wurde, geriet erneut in den Fokus der Ermittler. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Fahnder der Fachdienststelle fest, dass der 33-Jährige weiterhin dem Btm-Handel nachgeht und zu diesem Zwecke sogenannte "Bunker" in zwei Wohnungen im Fritz-Flinte-Ring unterhielt.

Die Feststellungen der Beamten führten schließlich zum Erlass von insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüssen, die mit Unterstützung von Kräften der Landesbereitschaftspolizei vollstreckt wurden.

Der mutmaßliche Dealer wurde in der Wohnung im Edwin-Scharff-Ring angetroffen und überprüft. Die Wohnungsinhaberin, eine 31-jährige Deutsche, befand sich nicht vor Ort. Die Beamten trafen jedoch auf ihre minderjährigen Kinder sowie auf eine 32-jährige Deutsche, die gemeinsam mit dem 33-Jährigen in einem Zimmer nächtigte. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Fahnder rund 130 Gramm Kokain, 350 Gramm Marihuana, ca. 30 Ecstasy-Tabletten, geringe Mengen an Amphetaminen sowie eine Feinwaage, Verpackungsmaterial und 2.000 Euro mutmaßliches Dealgeld sicherstellen.

Die Durchsuchung in der vorab ausgemachten Bunkerwohnung im Fritz-Flinte-Ring führte zum Auffinden von rund 1,95 Kilogramm Marihuana und 300 Gramm Amphetamin. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Die Durchsuchungen in den anderen beiden Wohnungen verliefen negativ. Der 33-Jährige und die 32-Jährige wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Amtsgericht Hamburg zugeführt.

b)

In einem separaten Verfahren wurden gestern ebenfalls Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Die Ermittlungen gegen zwei deutsche Brüder (46,50) hatten ergeben, dass die beiden offenbar gemeinsam Btm aus ihren jeweiligen Wohnungen verkaufen würden.

Die Wohnungen im Gropiusweg wurden von den Fahndern betreten und anschließend durchsucht. Hier stellten die Beamten in der Wohnung des 50-Jährigen rund 200 Gramm Marihuana, 700 Euro mutmaßliches Dealgeld sowie diverse Waffen, darunter eine Schreckschusswaffe, Messer und ein Reizstoffsprühgerät, sicher.

Die Wohnungsdurchsuchung beim 46-Jährigen verlief, bis auf den Fund von konsumfähigen Kleinstmengen an Btm, negativ.

Da der 50-Jährige bereits in der Vergangenheit wiederholt in Zusammenhang mit dem Handel von Btm in Erscheinung getreten und verurteilt worden ist, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Amtsgericht Hamburg zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

