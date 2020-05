Polizei Hamburg

POL-HH: 200527-3. Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten in Hamburg-Schnelsen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 26.05.2020, 18:30 Uhr Unfallort: Hamburg-Schnelsen, Pinneberger Straße

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern am frühen Abend drei Personen schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst (VD 2) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Sachstand fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Opel Vectra auf den Parkplatz eines Restaurants in der Pinneberger Straße. Nachdem der Fahrer seinen Pkw in der vordersten Reihe des Parkplatzes eingeparkt hatte, beschleunigte dieses plötzlich aus bisher ungeklärter Ursache und fuhr vom Parkplatz, über einen Abgrenzungsstreifen weiter in Richtung der Terrasse des Restaurants. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich auf der Terrasse an einem Tisch sitzend eine 52 jährige Frau sowie ein 48-jähriger Mann. Der Pkw erfasste die beiden und schob sie mit unverminderter Geschwindigkeit gegen die Außenwand des Gebäudes.

Die beiden Besucher des Restaurants und der Pkw-Fahrer wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und vor Ort notärztlich versorgt. Aufgrund der schweren Verletzungen besteht bei dem 48-Jährigen Lebensgefahr. Seine Begleiterin sowie der 70-Jährige erlitten Frakturen und wurden ebenfalls in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

An dem Pkw sowie der Hauswand des Restaurants entstand erheblicher Sachschaden. Der Opel wurde zur technischen Beweissicherung sichergestellt.

Der Restaurantbetrieb musste aufgrund der Beschädigungen am Gebäude eingestellt werden.

Die Ursache des Verkehrsunfalles ist derzeit noch unklar. Ob eine mögliche Vorerkrankung bei dem 70-Jährigen vorlag, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Schö.

