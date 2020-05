Polizei Hamburg

POL-HH: 200512-2. Zwei Marihuanaaufzuchtanlagen in Hamburg-Langenhorn und -Billstedt sichergestellt

Hamburg (ots)

Zeiten: a) 11.05.2020, 16:00 Uhr b) 11.05.2020, 19:42 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Langenhorn, Kiwittsmoor b) Hamburg-Billstedt, Steinfeldtstraße

Die Hamburger Polizei hat gestern in Hamburg-Langenhorn und -Billstedt jeweils eine Marihuanaaufzuchtanlage sichergestellt.

a) Aufgrund des kräftigen Marihuanageruchs, der aus einer Wohnung eines 21-jährigen Deutschen in einem Studentenwohnheim in der Straße Kiwittsmoor drang, ging ein Hinweis bei der Polizei ein. Ermittler des Drogendezernats (LKA 68) erwirkten daraufhin über die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Durchsuchungsbeschluss und vollstreckten ihn gestern Nachmittag. Die Beamten fanden in einem Zimmer drei sogenannte Growzelte mit Beleuchtungs- und Luftfiltersystemen, in denen insgesamt 24 Marihuanapflanzen wuchsen. Sowohl die Pflanzen, als auch das Equipment wurden sichergestellt. Da der Verdächtige sich aufgrund der Coronabeschränkungen zurzeit bei seinen Eltern in Thürungen aufhalten soll, wurde auch diese Anschrift zwecks Durchsuchung durch dortige Polizeibeamte aufgesucht. Hierbei konnte weder der 21-Jährige angetroffen, noch konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden.

b) In Billstedt suchten Beamte des Polizeikommissariats 42 (PK 42) aufgrund einer Schlägerei die Wohnung eines 33-jährigen Deutschen in einem Mehrfamilienhaus auf. Bei der Wohnungsüberprüfung fanden die Polizisten ein Zelt, welches typischerweise zur Aufzucht von Marihuanapflanzen genutzt wird. Zudem befanden sich in der Wohnung vier große, mit Marihuana gefüllte Müllsäcke. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen werden in beiden Fällen beim Drogendezernat (LKA 68) geführt und dauern an.

