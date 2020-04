POL-HH: Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall mit Flucht in Hamburg-Harburg

Polizei Hamburg

Unfallzeit: 29.04.2020, 11:50 Uhr Unfallort: Hamburg-Harburg, Zur Seehafenbrücke

Ein 24-Jähriger verursachte gestern Mittag mit einem VW Golf einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend zu Fuß. Die beiden Insassen des zweiten Pkw wurden bei dem Unfall jeweils schwer und leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein mit zwei Personen besetzter Smart die Straße Zur Seehafenbrücke in Richtung Buxtehuder Straße. Ein in dem Moment entgegenkommender VW Golf kam in einer leichten Rechtskurve nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr.

Hier kam es zur frontalen Kollision zwischen dem Smart und dem VW. Der 60-jährige Fahrer des Smart wurde bei dem Unfall schwer, dessen 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Der männliche Unfallverursacher ließ den VW am Unfallort zurück und flüchtete zu Fuß.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrer nicht um den Halter des Pkw gehandelt hatte. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich ein namentlich bekannter 24-Jähriger am Steuer.

Der Pkw wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldiensts Süd (VD 4) dauern an.

