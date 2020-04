Polizei Hamburg

POL-HH: 200417-2. Zwei Fahrkartenautomaten in Hamburg-Barmbek-Nord gesprengt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 16.04.2020, 04:28 Uhr Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Alte Wöhr, S- Bahnhof "Alte Wöhr"

Gestern in den frühen Morgenstunden wurden am S-Bahnhof "Alte Wöhr" in Barmbek-Nord zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die ersten Ermittlungen der Bundespolizei und des Landeskriminalamts (LKA 75) haben ergeben, dass drei unbekannte Täter offenbar Sprengsätze in oder an den Automaten angebracht und zur Explosion gebracht hatten.

Anschließend entwendeten die Täter eine unbekannte Summe Bargeld daraus und flüchteten. Auf der Flucht verloren die Täter immer wieder Geldscheine, sodass der Fluchtweg bis in die Emil-Janßen-Straße nachvollzogen werden konnte.

Die Fahndung mit elf Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täter, die wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - 25 - 35 Jahre - circa 185 cm - kräftige Figur

Bekleidung:

- blaue Jeans - schwarze Jacke - schwarzes Basecap

Täter 2:

- männlich - circa 180 cm - schmächtige Figur

Bekleidung:

- dunkle Jogginghose - dunkle Jacke

Täter 3:

- männlich

Bekleidung:

- blaue Jeans - helles Oberteil

Das Landeskriminalamt für Sprengstoffdelikte (LKA 75) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

