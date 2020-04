Polizei Hamburg

POL-HH: 200414-1. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.04.2020, 22:00 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, Harburger Ring/S-Bhf. Harburg-Rathaus

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei unbekannten Männern, die am Ostersonntag einen 27-jährigen Albaner mit einem Messer verletzt haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich der 27-jährige Geschädigte im Harburger Ring in Höhe des S-Bahnhofs "Harburg-Rathaus". Dort kamen ihm zwei unbekannte Männer entgegen, wobei plötzlich einer von den beiden anfing, den 27-Jährigen in albanischer Sprache zu beleidigen. Der Streit eskalierte und der Geschädigte erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung. Kurz darauf flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der 27-Jährige begab sich im Anschluss eigenständig in ein Krankenhaus.

Das Landeskriminalamt 183 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286 56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Schö.

