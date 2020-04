Polizei Hamburg

POL-HH: 200413-3. Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 12.04.2020, 01:04 Uhr Tatort: Hamburg-Meiendorf, Meiendorfer Straße

Zivilfahnder des Polizeikommissariates 38 haben zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Rauschgiftdezernat (LKA 68) geführt.

Die Fahnder beobachteten drei Männer, die sich auf einem großen Parkplatz an der Meiendorfer Straße an einem Nissan Qushqai aufhielten. Als die Männer kontrolliert werden sollten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen, das Fahrzeug wurde von den Verdächtigen zurückgelassen.

Zwei 23 und 25 Jahre alte Deutsche konnten gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Der dritte Mann konnte unerkannt entkommen. Der ältere Tatverdächtige hatte auf seinem Fluchtweg gezielt versucht, sich seiner Wohnungsschlüssel und seines Mobiltelefons zu entledigen. Zudem konnten die Beamten einen Beutel mit etwa 10 Gramm Marihuana sicherstellen, welchen der 25-Jährige auf dem Fluchtweg weggeworfen hatte.

Auf dem Eilwege wurde über den Bereitschaftsstaatsanwalt ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des einschlägig polizeibekannten 25-Jährigen erwirkt und umgehend vollstreckt. Dabei wurden neben etwa 15 Gramm Kokain und 20 Gramm Marihuana noch 675 Euro mutmaßliches Dealgeld, Feinwaagen, Verpackungsmaterial und Mobiltelefone gefunden und sichergestellt. Ebenso stellten die Beamten den Nissan Qashqai sicher. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen wurde der Diensthund "Bela" eingesetzt.

Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

