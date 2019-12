Polizei Hamburg

POL-HH: IHSMH - Eine Zuführung nach Verdacht mehrerer versuchter Wohnungseinbrüche in Hamburg-Blankenese

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 21.12.2019, 12:50 Uhr - 17:45 Uhr Tatorte: Hamburg-Blankenese, Wulfsdal und Am Krähenberg (2x)

In Hamburg schaut man hin: Einem Zeugenhinweis aus der Hamburger Bevölkerung ist es zu verdanken, dass gestern am späten Nachmittag ein mutmaßlicher Einbrecher in Blankenese vorläufig festgenommen werden konnte.

Zwei Zeugen wurden gegen 17:45 Uhr im Akazienweg auf zwei Männer aufmerksam, die von einem an der Straße Wulfsdal gelegenen Grundstück herunterliefen und sich anschließend hinter einem geparkten Fahrzeug abknieten. Die Alarmanlage des auf dem Grundstück befindlichen Hauses hatte ausgelöst.

Nachdem die Zeugen den Notruf der Polizei verständigt hatten, verfolgten sie einen der Männer weiter, während der zweite außer Sicht geriet. Hierbei gaben die Hinweisgeber der Polizei fortwährend Standortmeldungen, so dass eine herangeführte Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 26 (PK 26) den Verdächtigen schließlich im Sülldorfer Kirchenweg vorläufig festnehmen konnte. Bei dem Mann handelt es sich um einen 28-jährigen Albaner. Er führte bei seiner Festnahme keine tatrelevanten Gegenstände mit sich.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem zweiten Mann, in deren Verlauf auch S-Bahnzüge am Bahnhof Blankenese angehalten und überprüft wurden, verliefen ergebnislos.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten an dem Haus, aus dessen Richtung die Tatverdächtigen gekommen waren, ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss fest. In dem Haus waren offensichtlich Schränke und Schubladen durchsucht worden. Ob die Täter Stehlgut erlangten, ist bislang nicht bekannt.

Hinter dem Fahrzeug, an dem die mutmaßlichen Einbrecher gekniet hatten, fanden die Beamten ein paar Handschuhe und eine Taschenlampe und stellten sie als vermutliche Tatmittel und Spurenträger sicher.

Kriminalbeamte des Einbruchsdezernats (LKA 19/"Castle") übernahmen die weiteren Ermittlungen und stellten fest, dass sich im unmittelbaren Umfeld des Tatortes noch zwei weitere versuchte Wohnungseinbrüche ereignet hatten. Auch für diese Taten dürften nach ersten Erkenntnissen die beiden von den Zeugen beobachteten Tatverdächtigen verantwortlich sein.

Die Ermittler führten den Festgenommenen, der zudem auch verdächtig ist, sich illegal im Bundesgebiet aufzuhalten, einem Haftrichter zu.

Die Ermittlungen, insbesondere zu dem flüchtigen Mittäter dauern an. Außerdem wird geprüft, ob die Tatverdächtigen für die Begehung weiterer Einbrüche in Betracht kommen.

Ka.

