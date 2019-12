Polizei Hamburg

POL-HH: 191222-3. Ein schwer verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall mit HVV-Bus in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 21.12.2019, 07:15 Uhr Unfallort: Hamburg-Harvestehude, Mittelweg

Gestern Morgen kam es in Harvestehude zu einem Verkehrsunfall zwischen einem HVV-Bus und einem Fußgänger. Der Mann wurde hierbei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der offenbar stark alkoholisierte 34-Jährige mehrfach unvermittelt die Fahrbahn betreten und versucht, Fahrzeuge anzuhalten. Ein herannahender HVV-Bus konnte eine Kollision mit dem Mann nur durch die Einleitung einer Gefahrenbremsung verhindern. Die sechs Fahrgäste wurden hierbei nicht verletzt. Nachdem der Fußgänger daraufhin gegen den Bus geschlagen und sich wieder auf den Gehweg begeben haben soll, fuhr der Busfahrer wieder an. In diesem Moment trat der 34-Jährige vermutlich unvermittelt an die Mitteltür des Busses heran, kollidierte mit dem Bus und kam zu Fall. Im weiteren Verlauf wurde der Mann an einem Bein vom Bus überrollt und schwer verletzt.

Der Mann wurde durch einen hinzugerufenen Notarzt erstversorgt und schließlich zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr bestand für den Mann nicht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) geführt und dauern an.

