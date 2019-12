Polizei Hamburg

POL-HH: 191222-4. Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin in Hamburg-Bahrenfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 21.12.2019, 11:30 Uhr Unfallort: Hamburg-Bahrenfeld, August-Kirch-Straße

Gestern Vormittag kollidierte eine 56-jährige Radfahrerin in Bahrenfeld mit einer geöffneten Fahrzeugtür und verletzte sich dabei schwer. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr die 56-Jährige mit ihrem Fahrrad die August-Kirch-Straße in Richtung Schnackenburgallee. Ein 20-Jähriger öffnete unachtsam die Fahrertür seines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart Forfour, um auszusteigen. Hierbei übersah er die Radfahrerin, die in diesem Augenblick sein Fahrzeug passieren wollte. Die 56-Jährige kollidierte mit der Autotür und kam zu Fall. Sie zog sich hierbei lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell