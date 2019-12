Polizei Hamburg

POL-HH: 191220-3. Zeugenaufruf nach Raub in Wohnhaus in Hamburg-Hummelsbüttel

Tatzeit: 18.12.2019, 21:05 Uhr Tatort: Hamburg-Hummelsbüttel, Brillkamp

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die am vergangenen Mittwochabend einen 43-Jährigen in dessen Haus überfallen und Geld erbeutet haben. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154).

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen klingelte es in den frühen Abendstunden beim 43-Jährigen an der Haustür, die er anschließend öffnete. Vor der Tür stand ein Mann mit einem Paket und gab an, dieses abliefern zu wollen.

Der Bewohner lehnte die Annahme ab, da er keine Sendung erwartete. In diesem Moment kam aus dem Hintergrund ein zweiter Mann und griff den Bewohner tätlich an.

Der durch den Angriff verletzte Bewohner konnte sich zu Nachbarn flüchten und von dort die Polizei verständigen. Er wurde später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort wegen mehrerer Prellungen, Abschürfungen und einer Verletzung im Bereich der Nieren stationär aufgenommen.

Die zusammen agierenden Männer durchsuchten anschließend das Haus und flüchteten nach wenigen Minuten mit einem unbekannten Geldbetrag.

Die Sofortfahndung mit elf Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täter.

Die beiden Männer werden mit "südländischem" Aussehen beschrieben.

Der Täter mit dem Paket soll etwa 30 - 35 Jahre alt und circa 185 cm groß gewesen sein und war zudem sportlich, hatte große Augen mit markanten Augenbrauen, sprach akzentfrei Deutsch und war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Der zweite Angreifer soll etwa 20 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein und war dunkel gekleidet. Bisherige Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung der Täter.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden. Ri.

