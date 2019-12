Polizei Hamburg

POL-HH: 191220-2. Handel mit Cannabidiol - Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen in Hamburg-Eimsbüttel und Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: 18.12.2019, 10:30 Uhr Orte: Hamburg-Eimsbüttel, Kleiner Schäferkamp und Hamburg Altona-Nord, Max-Brauer-Allee

Ermittler des Rauschgiftdezernats (LKA 68) haben am Mittwochvormittag zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Kiosken wegen des Unerlaubten Verkaufs von Cannabidiol-Produkten (CBD) vollstreckt. Insgesamt wurden 129 Produkte mit geringem THC-Gehalt sichergestellt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen des Landeskriminalamts 68 wurden in zwei Kiosken CBD-Produkte mit einem Tetrahydrocannabiolgehalt (THC-Gehalt) von unter 0,2 % verkauft. Insbesondere handelte es sich dabei um Rauchwaren, die dem Konsum dienten. Auch wenn CBD-Produkte aus Hanf nur geringe Anteile von THC enthalten, machen sich beim Verkauf sowohl Verkäufer als auch Käufer gleichermaßen strafbar, wenn die Abgabe zum Zwecke des Eigenverbrauchs erfolgt.

In Folge dessen wurden die von der Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse in den Kiosken in Eimsbüttel und Altona-Nord durch Ermittler des Rauschgiftdezernats vollstreckt.

Die jeweiligen Betreiber, eine 29-jährige Deutsche und ein 32-jähriger Türke hatten die Produkte offenbar von einer in Berlin ansässigen Firma bezogen.

In Eimsbüttel wurden 83 verkaufsfertige CBD-Produkte, in Altona-Nord 46 verkaufsfertige CBD-Produkte aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Berliner Firma, die offenbar von einem 26-jährigen Deutschen betrieben wird, dauern an.

