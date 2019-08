Polizei Hamburg

POL-HH: 190805-2.Zeugenaufruf nach Raubüberfällen im Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 05.08.2019, 01:50 Uhr b) 05.08.2019, 02:30 Uhr c) 05.08.2019, 03:06 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Eidelstedt, Lohkampstraße; b) Hamburg-Lokstedt, Grelckstraße; c) Hamburg-Eimsbüttel, Stellinger Weg

Am frühen Montagmorgen kam es zu Raubüberfällen auf zwei Spielhallen und einen Kiosk, die nach derzeitigem Ermittlungsstand mutmaßlich durch denselben Täter begangen wurden.

a) Nachdem der Täter an der Eingangstür einer Spielothek in Eidelstedt geklingelt hatte, wurde ihm zunächst durch eine 62-jährige Angestellte geöffnet. Daraufhin attackierte der Täter die 62-Jährige, schlug ihr ins Gesicht und flüchtete anschließend aber ohne Raubgut.

b) In Lokstedt betrat der Täter mit einem Messer in der Hand die dortige Spielhalle, forderte die Herausgabe von Geld und schlug auf einen dortigen Tresen. Die 58-jährige Angestellte konnte sich währenddessen in einen Toilettenraum flüchten und dort einschließen.

Nachdem der Täter auf einen ebenfalls anwesenden Gast (35) gestoßen war, flüchtete er ohne Beute über einen rückwärtig gelegenen Parkplatz.

c) Als der 30-jährige Inhaber eines Kiosks in Eimsbüttel gerade an seiner Kasse beschäftigt war, betrat der Täter den Kiosk und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm der Inhaber des Kiosks daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag ausgehändigt hatte, steckte der Täter das Raubgut in eine weiße Tüte und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die in allen Fällen durchgeführten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt für die drei Taten derselbe Täter in Betracht. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 Jahre - ca. 180 cm - rasiertes Gesicht - dunkle Bomberjacke - schwarzer Kapuzenpulli - schwarze Hose

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Raubdezernat des Landeskriminalamts (LKA 134) geführt.

