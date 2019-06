Polizei Hamburg

POL-HH: 190630-3. Erneuter Einsatz der Task Force zur Drogenbekämpfung in mehreren Hamburger Stadtteilen

Hamburg (ots)

Zeit: 28.06. - 30.06.2019 Ort: Hamburg-St.Georg, Hamburg-St.Pauli, Hamburg-Sternschanze

Beamte der Task Force zur Bekämpfung der Drogenkriminalität haben in dem o.g. Zeitraum 332 Personen überprüft und gegen 116 Personen Aufenthaltsverbote erteilt. Mehrere Personen wurden wegen Drogenverstößen vorläufig festgenommen. Das für die Bekämpfung des Frontdeals zuständige Landeskriminalamt 68 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Drogenfahnder überprüften am Freitagabend einen 29-jährigen, aus dem Irak stammenden Mann auf dem Vorplatz des Drob Inn in Hamburg-St.Georg und stellten bei ihm, versteckt in seiner Unterhose, knapp 10 Gramm verkaufsfertig vorportioniertes Heroin sicher. Der polizeibekannte Mann wurde wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und anschließend einem Haftrichter zugeführt.

Im Sternschanzenpark beobachteten die Beamten ebenfalls am Freitagabend zwei 20- und 22 jährige, aus Guinea stammende Männer jeweils beim Verkauf von Marihuana. Bei der anschließenden Festnahme der Männer stellten die Beamten insgesamt knapp 500 Euro mutmaßliches Dealgeld, Marihuana sowie Handys sicher.

Die beiden Männer wurden ebenfalls einem Haftrichter zugeführt.

Die Polizei Hamburg wird ihre intensivierten Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität auch zukünftig konsequent fortsetzen.

Wun.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Polizeipressestelle, PÖA 1

Ulf Wundrack

Telefon: 040/4286-56210

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell