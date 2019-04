Polizei Hamburg

POL-HH: 190429-1. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Neuenfelde

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 28.04.2019, 15:10 Uhr Unfallort: Hamburg-Neuenfelde, Nincoper Deich

Bei einem Verkehrsunfall in Neuenfelde ist gestern Nachmittag ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 48-jährige Mann mit seinem VW Passat den Nincoper Deich von Neuenfelde kommend in Richtung Rübke. In einer Rechtskurve fuhr der Mann aus noch ungeklärter Ursache geradeaus. Er versuchte offenbar noch zu bremsen, kollidierte aber dennoch mit einem Baum und kam anschließend in einem Graben zum Stehen.

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte und versuchten, dem im Fahrzeug eingeklemmten, nicht ansprechbaren Mann zu helfen. Durch die Feuerwehr wurde er im weiteren Verlauf aus dem Fahrzeug geborgen. Der per Rettungshubschrauber hinzugezogene Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Autofahrers feststellen.

Die ersten Sicherungsmaßnahmen am Unfallort erfolgten durch Beamte der Polizei Buxtehude. Später übernahmen Hamburger Einsatzkräfte den Unfallort. Zur Unfallaufnahme durch den Verkehrsunfalldienst wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die weiteren Ermittlungen führen die Unfallermittler der Verkehrsstaffel Süd (VD 42).

Abb.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell