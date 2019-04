POL-HH: 190417-3. Vermisstenfahndung nach der 14-jährigen Sabrina Thiers

Polizei Hamburg

Zeit: 10.04.2019, 19:00 Uhr Ort: Hamburg-Rahlstedt, Scharbeutzer Straße

Die Polizei Hamburg fahndet mit einem Lichtbild nach der 14-jährigen Sabrina Thiers. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt 155 geführt.

Sabrina ist zuletzt am vergangenen Mittwoch, dem 10.04.2019 letztmalig in ihrer Wohneinrichtung in Hamburg-Rahlstedt gesehen worden. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Polizei Hamburg fahndet daher mit einem Lichtbild nach dem Mädchen.

Sabrina kann wie folgt beschrieben werden:

- kräftige Statur - braunes schulterlanges glattes Haar - ca. 168 cm groß

Die Ermittler haben Hinweise, dass sich die Vermisste im Bereich Pinneberg aufhalten könnte oder zeitweise aufgehalten hat.

Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchens bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

