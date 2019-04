Polizei Hamburg

POL-HH: 190416-3. Fahrraddieb in Hamburg-Hammerbrook festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.04.2019, 16:20 Uhr Tatort: Hamburg-Hammerbrook, Wendenstraße

Polizeibeamte haben gestern Nachmittag einen 26-jährigen Deutschen in Hamburg-Hammerbrook vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor zwei Fahrräder entwendet zu haben. Das für die Region zuständige Landeskriminalamt 162 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Zeuge hatte den 26-Jährigen dabei beobachtet, als dieser einen Hinterhof in der Wendenstraße verließ und dabei zwei offensichtlich hochwertige Fahrräder neben sich her schob. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die alarmierten Beamten hielten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe an. Da der Mann keine nachvollziehbare Erklärung zu den Eigentumsverhältnissen der Fahrräder hatte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und stellten die Räder sicher. Wenig später erschien ein 55-Jähriger am Polizeikommissariat 41 und zeigte den Diebstahl seines in einer Tiefgarage in der Wendenstraße abgestellten und abgeschlossenen Fahrrads an. Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um eines der beiden bei dem Tatverdächtigen sichergestellten Fahrräder handelte.

Bezüglich des zweiten, bei dem 26-Jährigen sichergestellten Fahrrads dauern die weiteren Ermittlungen noch an.

Der Tatverdächtige wurde anschließend mangels Haftgründen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

