Polizei Dortmund

POL-DO: 24-Jähriger die Handtasche geraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0236

Ein unbekannter Täter hat einer 24-jährigen Dortmunderin in der Nacht zu Samstag (23. Februar) ihre Handtasche geraubt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ihrer ersten Aussage zufolge war die Frau gegen 2.45 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Als sie an ihrer Wohnanschrift in der Saarbrücker Straße ankam, entriss ihr ein fremder Täter plötzlich von hinten die Umhängetasche. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Täter flüchtete in Richtung des Amtsgerichtes.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkelhäutig, bekleidet unter anderem mit einer dunkelblauen Steppjacke und einer blauen, eng anliegenden Mütze.

Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

