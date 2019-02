Polizei Dortmund

POL-DO: Schüler entdecken Einbrecher in der Umkleide - Festnahme

Dortmund (ots)

Die Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums haben am vergangen Freitag (22. Februar) einen mutmaßlichen Einbrecher in der Umkleidekabine der Schule erwischt. Der Mann flüchtete, konnte jedoch wenig später festgenommen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der 37-jährige Tatverdächtige während der Unterrichtszeit (11.50 Uhr) Zugang zur Turnhalle. Hier öffnete er offenbar unbemerkt die Tür einer Umkleidekabine und durchsuchte die Kleidung nach Wertsachen. In diesem Moment kehrte einer der Schüler zurück. Er erwischte den Mann auf frischer Tat und schrie laut um Hilfe. Wenig später kamen mehrere Schüler und eine Lehrerin in die Kabine. Daraufhin ließ der Mann die Wertsachen fallen und flüchtete über den Schulhof in Richtung des Asselner Hellwegs.

Ein 33-jähriger Zeuge erkannte die Situation und rief geistesgegenwärtig die Polizei. Zeitgleich verfolgte er den Flüchtigen mit seinem Auto und sah, wie dieser in der Haltestelle "Am Hagedorn" in eine U-Bahn stieg. An der nächsten Haltestelle war die Flucht des 37-Jährigen beendet. Die Polizisten konnten die U 43 anhalten und den polizeibekannten Mann festnehmen.

Er wurde zur nächsten Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste er entlassen werden.

