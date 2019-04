Polizei Hamburg

POL-HH: 190404-3. Aufklärung einer Serie von KFZ-Aufbrüchen in den Parkhäusern des Hamburger Flughafens

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 22.08.2018 - 13.03.2019 Tatort: Parkhäuser P1, P2, P8 und P9 des Hamburger Flughafens

Ermittler der Flughafenkripo des Polizeikommissariats 34 konnten eine Serie von 80 Kfz-Aufbrüchen aufklären und einen 34-jährigen Deutschrussen vorläufig festnehmen und einem Haftrichter zuführen.

Seit Ende des Jahres 2018 konnte eine signifikante Steigerung von Kfz-Aufbruchstaten in den Parkhäusern am Flughafen festgestellt werden, bei denen vom Täter stets mobile Navigationsgeräte entwendet wurden.

An einer Vielzahl von Tatorten konnten in bzw. neben den aufgebrochenen Fahrzeugen Steine als Tatmittel sichergestellt werden.

Durch umfangreiche Tatortarbeit und kriminaltechnische Untersuchungen konnte der 34-Jährige aufgrund seines DNA-Musters als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Aufgrund der aktuellen Auswertung dürfte er für 80 Kfz-Aufbrüche verantwortlich sein.

Am gestrigen Tag trafen Beamte des Polizeikommissariats 34 den Beschuldigten im Parkhaus P2 des Flughafens an und nahmen ihn vorläufig fest. Ein aktueller Kfz-Aufbruch konnte nicht festgestellt werden, jedoch führte der Mann in seiner Hosentasche diverse Steine mit sich.

Der Verdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und einem Haftrichter Hamburg zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: nina.kaluza@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell