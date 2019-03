Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am 15.03.2019, 17:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn in Delmenhorst, auf der B 75 in Fahrtrichtung Bremen, einen Pkw aus dem Landkreis Friesland. Die Beamten stellten fest, dass der 36-jährige, in Zetel wohnhafte Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss harter Drogen stand. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

