POL-HH: 190402-1. Zwei vorläufige Festnahmen nach Einbruch in Kindertagesstätte in Hamburg-Ohlsdorf

Tatzeit: 01.04.2019, 21:59 Uhr Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Am Weißenberge

Polizeibeamte der Polizeikommissariate 33 und 34 haben gestern am späten Abend zwei Männer vorläufig festgenommen, die des Einbruchs in eine Kindertagesstätte verdächtig sind. Die weiteren Ermittlungen führt das Einbruchsdezernat der Region Nord (LKA 142).

Nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse beobachtete gestern Abend eine Anwohnerin in der Straße Am Weißenberge, wie sich zwei Männer in der zur Tatzeit bereits geschlossenen Kindertagesstätte aufhielten und verdächtig durch die Räume schlichen. Sie verständigte umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Männer aus dem Gebäude in Richtung Nesselstraße.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit acht Funkstreifenwagen konnten die Beamten zwei Tatverdächtige, einen 21-jährigen Iraner und einen 38-jährigen Türken, vorläufig festnehmen. Auf dem Fluchtweg der beiden sowie im nahen Umfeld der Tatverdächtigen fanden die Beamten Stehlgut (u.a. Laptop, Geldkassette mit Briefmarken und einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag), das eindeutig der Kindertagesstätte zugeordnet werden konnte sowie eine geringe Menge Marihuana.

Das Fahrzeug des 21-Jährigen (Land Rover) parkte vor dem Tatort. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Beamten den Pkw und stellten eine weitere geringe Menge mutmaßliches Marihuana sicher sowie Walkie-Talkies und diverse Einmal-Handschuhe.

Die Tatverdächtigen wurden mangels Haftgründen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

