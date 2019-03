Polizei Hamburg

POL-HH: 190324-1. Schwerer Verkehrsunfall in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 22.03.2019, 23:55 Uhr Unfallort: Hamburg-Eppendorf, Lokstedter Weg

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagabend eine 52-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd hat die ersten Ermittlungen übernommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr die 52-Jährige mit ihrem Smart den Winzeldorfer Weg in Richtung Lokstedter Weg. Im Einmündungsbereich wollte die Fahrerin in den Lokstedter Weg abbiegen und übersah offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes. Durch den Zusammenstoß wurde die 52-Jährige lebensgefährlich verletzt. Sie wurde am Unfallort notärztlich versorgt und später in ein Krankenhaus stationär aufgenommen. Im Krankenhaus wurde bei der 52-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Der Fahrer (25) des Mercedes sowie seine beiden Insassen (25,28) blieben unverletzt.

Der Lokstedter Weg wurde für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt.

