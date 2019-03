Polizei Hamburg

POL-HH: 190322-6. Zeugenaufruf - Schwerer Raub auf Taxifahrer in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.03.2019, 06:25 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, Tilsiter Straße/Angerstraße

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei unbekannten Männern, die heute Morgen einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt haben sollen. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Raubdezernat, LKA 154.

Der 50-jährige Taxifahrer nahm am Taxenstand Berliner Tor zwei Fahrgäste auf. Die Männer gaben als Fahrziel die Straße Voßkulen an. Als sich das Taxi in der Tilsiter Straße befand, forderte einer der beiden Fahrgäste den Taxifahrer auf anzuhalten. Kurz danach wurde der 50-Jährige unter Vorhalt eines Messers aufgefordert, seine Geldbörse auszuhändigen.

Nachdem den Tätern die Geldbörse ausgehändigt wurde, flüchteten sie in Richtung Stephanstraße.

Der Taxifahrer alarmierte anschließend die Polizei. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit sieben Funkstreifenwagen nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

- "südländische" Erscheinung - 30-40 Jahre alt - 175-180 cm groß - kräftige Statur bzw. schlanke Statur - schwarze Haare/ Drei-Tage-Bart - helle Jacke bzw. dunkle Jacke - helle Jeans - helle Basecaps

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Hinweisnummer 040/ 4286-56789 zu melden.

