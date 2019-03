Polizei Hamburg

POL-HH: 190307-5. Explosion durch unerlaubten Umgang mit Abfällen in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.03.2019, 11:15 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Möllner Landstraße

Gestern Mittag wurde ein Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma bei der Explosion einer Heliumgasflasche verletzt. Die Fachdienststelle für Umweltdelikte, Wasserschutzpolizei 51 hat die Ermittlungen übernommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden in einem Kaufhaus drei befüllte Heliumgasflaschen als Warenrückläufer zurückgegeben. Anstatt diese, wie üblich, dem Hersteller zurückzusenden oder der fachgerechten Entsorgung zuzuführen, wurden sie aus bisher ungeklärten Gründen im gewerblichen Müllcontainer des Kaufhauses entsorgt.

Bei der routinemäßigen Entleerung des Containers wurden die Gasflaschen mit dem weiteren Abfall in einen Müllwagen geschüttet. Beim Verdichten des Abfalles in der eingebauten Müllpresse kam es zur Explosion einer 13,4 l Helium-Gasflasche, die dabei in zwei Hälften gerissen wurde. Von den anderen beiden Flaschen wurde eine deformiert und eine blieb unbeschädigt.

Bei dem durch die Explosion verursachten Lärm erlitt der Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens ein Knalltrauma.

Die Ermittlungen dauern an.

