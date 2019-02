Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchdiebstahl - Polizei ermittelt gegen drei Tatverdächtige

Neuss/Bergheim (ots)

In der Nacht zum 24. November 2018 erhielt die Polizei Kenntnis, dass bis dato Unbekannte versucht hatten, in ein Einfamilienhaus am Wacholderweg in Neuss einzusteigen. Die Einbrecher waren, nachdem ein Bewohner auf den Vorfall aufmerksam geworden war, mittlerweile flüchtig in einem Audi. Eine Streife entdeckte gegen 04:00 Uhr den verdächtigen Wagen auf dem Berghäuschensweg und nahm dessen Verfolgung auf. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber beteiligten sich an der Fahndung, nachdem die drei männlichen Insassen im Bereich Meertal gestoppt hatten und unerkannt zu Fuß in einem Waldstück verschwinden konnten. Im Auto stellten die Ermittler neben einem gestohlenen Kennzeichen, auch diverse Gegenstände sicher, die, wie sich schnell herausstellte, aus einem Schuleinbruch in gleicher Nacht (24.11.2018) in Bergheim stammten.

Intensive Ermittlungen und eine erfolgreiche Spurenauswertung des Kriminalkommissariats 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss führten nun auf die Spur dreier polizeibekannter Neusser im Alter von 24, 29 und 30 Jahren.

Mit richterlichem Beschluss durchsuchten die Fahnder daraufhin, am 19.02.2019, die Wohnung des 29-Jährigen. Tatsächlich stellten die Beamten vermeintliches Diebesgut sicher, deren Auswertung noch aussteht.

Noch während der Wohnungsdurchsuchung klopfte es heftig an der Eingangstür des Beschuldigten. Als die Polizisten öffneten, standen sie einem völlig konsternierten Mann gegenüber: Es handelte sich um den gesuchten jüngsten Tatverdächtigen. Da gegen die beiden Männer bereits Haftbefehle wegen weiterer Eigentumsdelikte bestanden, nahmen die Ermittler sie fest und brachten sie noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt. Ob die beiden Festgenommenen und ihr 30-jähriger Komplize noch für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Betracht kommen, werden die andauernden Ermittlungen ergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell