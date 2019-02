Polizei Hamburg

POL-HH: 190215-6. Eine Zuführung nach Handel mit Betäubungsmitteln in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Zeit: 14.02.2019, 13:45 Uhr Ort: Hamburg-St. Pauli, Erichstraße

Die Polizei Hamburg hat gestern einen 41-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der des Handels mit nicht geringen Mengen an Betäubungsmitteln verdächtigt ist. Das für die Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität zuständige Dezernat des Landeskriminalamtes (LKA 68) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

In Folge intensiver Ermittlungstätigkeiten im Zusammenhang mit Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, durchsuchten Beamte am gestrigen Nachmittag die Wohnung eines 41-Jährigen in Hamburg-St. Pauli. In der Wohnung stellten die Beamten drei aktiv betriebene sogenannte "Growschränke" für Cannabispflanzen mit rund 240 Setzlingen sicher sowie ca. 85g Amphetamin, rund 800 Ecstasytabletten und ca. 300g Marihuana. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten diverse Waffen, unter anderem eine Machete, einen Schlagstock und ein Pfefferspray.

Der Mann wird heute dem Haftrichter zugeführt.

Inwiefern der 41-Jährige für weitere Tathandlungen im Zusammenhang mit Btm-Handel in Frage kommt, ist Gegenstand der fortdauernden Ermittlungen.

