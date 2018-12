POL-HH: 181206-3. Festnahme und Zuführung nach Verkauf von Kokain mit anschließenden Wohnungsdurchsuchungen

Hamburg (ots) - Zeit: 05.12.2018, 13:09 Uhr Ort: Hamburg-Bahrenfeld, Volksparkstraße

Beamte des Landeskriminalamts 68 haben gestern Mittag einen 50-jährigen Gambier wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln einem Haftrichter zugeführt.

Ermittlungen des Landeskriminalamts 68 hatte ergeben, dass der 50-Jährige Hauptlieferant eines bereits festgenommenen Kokainverkäufers war (siehe hierzu PM 180703-2.) und darüber hinaus Kunden im gesamten Hamburger Stadtgebiet wiederholt mit Kokain versorgt.

Während der Verkaufsfahrten wurde der mutmaßliche Dealer von Mitgliedern seiner Familie begleitet.

Am gestrigen Tag wurde der 50-Jährige von Drogenfahndern bei einer Übergabe an einem Konsumenten in der Volksparkstraße beobachtet. Der Konsument (48) konnte von den eingesetzten Beamten abgesetzt angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellten sie Kokain bei ihm sicher.

Kurz nach der Übergabe wurde der mutmaßliche Dealer von den Beamten des Landeskriminalamts 68 angehalten und überprüft. Im Fahrzeug stellten die Fahnder insgesamt 12 Kokaintränen sowie 70 Euro mutmaßliches Dealgeld sicher. Bei den folgenden Wohnungsdurchsuchungen in der Eimsbütteler Straße und der Bahrenfelder Chaussee wurden weiteres Kokain, u.a. 42 sogenannte Body Packs mit je 10 Gramm, ca. 3900 Euro mutmaßliches Dealgeld, Streckmittel, Feinwaagen, diverses Verpackungsmaterial sowie einen Schreckschussrevolver mit Munition aufgefunden und sichergestellt.

In der Wohnung in der Eimsbütteler Straße trafen die Beamten auf einen 22-jährigen Gambier, der sich illegal in Deutschland aufhält. Dieser wurde vorläufig festgenommen und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Der 50-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung dem Haftrichter zugeführt.

Der PKW, ein Audi Q7, wurde sichergestellt.

Schö.

