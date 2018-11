POL-HH: 181130-2. Festnahme und Zuführung von Rauschgiftdealern in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots) - Tatzeit: 29.11.2018, 14:03 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Hartwig-Hesse-Straße

Beamte des Rauschgiftdezernates haben gestern Nachmittag in Hamburg-Eimsbüttel zwei Männer (42, 50) vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Rauschgift in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Die Fahnder stellten bei den Tatverdächtigen knapp 9 Kilogramm Marihuana sicher.

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamtes 62 hatten zuvor ergeben, dass der 42-jährige portugiesische Staatsangehörige als Rauschgiftlieferant an Frontdealer in Hamburg-St.Pauli fungiert.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich der 42-Jährige gestern in den frühen Morgenstunden am Hauptbahnhof mit einem 50-jährigen Spanier getroffen hatte, der kurz zuvor mit einem Zug angereist war. Dabei führte der 50-Jährige einen Hartschalenkoffer mit sich.

Gestern Nachmittag wurden beide Personen an der Wohnanschrift des 42-Jährigen in der Hartwig-Hesse-Straße in Hamburg-Eimsbüttel angetroffen und vorläufig festgenommen. Anschließend durchsuchten die Fahnder die Wohnung und fanden u.a. auch den zuvor bei dem 50-Jährigen festgestellten Hartschalenkoffer. Die Beamten stellten schließlich in der Wohnung knapp 9 Kilogramm Marihuana sicher, von denen allein 7,5 Kilogramm in den Seitenverkleidungen des Hartschalenkoffers versteckt waren.

Die Männer wurden nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zugeführt.

Wun.

