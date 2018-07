POL-HH: 180706-3. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 04.07.2018, 13:08 Uhr Tatort: Hamburg-Volksdorf, Eulenkrugstraße

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Volksdorf ist bereits am 04.07.2018 eine 43-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 79-jähriger, deutscher PKW-Fahrer die 43-jährige Fußgängerin, die sich auf dem Fußgängerüberweg in der Eulenkrugstraße befand. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW wurde die Frau schwer verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war die Frau ansprechbar. Nach notärztlicher Erstbehandlung am Unfallort, wurde sie zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-Jährige wurde leicht verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand bei beiden Unfallbeteiligten nicht. Ermittlungen zu Folge besteht der Verdacht, dass der 79-Jährige den PKW unter Einfluss von Medikamenten fuhr. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst übernommen.

