POL-HH: 180705-4. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hamburg (ots) - Unfallzeit: 04.07.2018, 20:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Billbrook, Andreas-Meyer-Straße

Gestern Abend ist ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) hat die Ermittlungen übernommen.

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer stand mit seinem Skoda auf dem rechten Fahrstreifen der Andreas-Meyer-Straße in Richtung stadtauswärts. Dort wollte er in Höhe der Hausnummer 45 sein Fahrzeug wenden, um weiter in Richtung Innenstadt zu fahren.

Durch das Wendemanöver übersah der 54-Jährige offenbar das von hinten kommende, auf dem linken Fahrstreifen der Andreas-Meyer-Straße in Richtung stadtauswärts fahrende Motorrad (Kawasaki).

Der 62-jährige Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in die linke Fahrzeugseite des Skoda. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer über den Pkw geschleudert und blieb im Anschluss schwer verletzt auf dem Boden liegen. Er zog sich Knochenbrüche und innere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Motorradfahrer durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Es besteht Lebensgefahr.

Der Autofahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Andreas-Meyer-Straße voll gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Schö.

