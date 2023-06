Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Lindewitt - Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern, beteiligter Rennradfahrer und Zeugen gesucht

Lindewitt (ots)

Am Samstagmorgen (24.06.23), gegen 09.45 Uhr, kam es in der Riesbriker Straße in Lindewitt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine ältere E-Bike-Fahrerin verletzt wurde.

Die E-Bike-Fahrerin befuhr in Lindewitt die Riesbrieker Straße aus Richtung Linnau kommend. Dort kam es vermutlich zu einem Unfall mit einem Rennradfahrer. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt, da sich die ältere Dame, vermutlich aufgrund der Verletzungen und des Schocks nicht an diesen erinnern kann. Eine Zeugin berichtete, dass ein Rennradfahrer an dem Unfall beteiligt war und sich noch um die gestürzte E-Bike-Fahrerin gekümmert hat, bevor er in Richtung Nordfriesland weiterfuhr. Er hatte sich bei dem Unfall zumindest leicht verletzt.

Der Rennradfahrer wird wie folgt beschrieben: -ca. 50 Jahre alt -trug einen weiß-roten Fahrradhelm und ein grünes Trikot

Die Polizei in Schafflund hat die Ermittlungen dieses Unfalls aufgenommen und bittet den Rennradfahrer und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04639-3629900. Vielen Dank!

