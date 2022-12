POL-FL: Kappeln: Alkohol- und Beleuchtungskontrollen

Arlewatt (ots) - In der Nacht vom Sonntag (04.12.22) auf Montag brachen unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in Arlewatt ein. In der Zeit von 18:00 - 09:00 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Tür und betraten das Gebäude. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, einen Beamer und eine Taschenlampe. Die Kriminalpolizei Husum sucht Zeugen und ...

