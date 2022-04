POL-FL: Flensburg: Vermisste Frau aus Weiche ist wieder zurück

Schleswig (ots) - Nach einem Feuer am Dienstag (12.04.22) in einer Imbissbude in Schleswig sucht die Kriminalpolizei Zeugen und Hinweisgeber. Das Feuer in dem Imbiss, der sich im Lattenkamp bei einem Drogeriemarkt befindet, wurde gegen 02:30 Uhr bemerkt. Es entstand ein Schaden von zirka 10.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen und einer Brandortbegehung mit Spezialisten des Landeskriminalamtes konnten keine Hinweise auf ...

