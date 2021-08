Polizei Dortmund

POL-DO: Vier Verletzte durch Verkehrsunfall auf der A 2 bei Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0883

Auf der A 2 hat sich am Sonntagabend (22. August) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vier Personen wurden verletzt, die Autobahn musste in Richtung Hannover gesperrt werden.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 53-Jährige mit ihrem Pkw auf der Autobahn in Richtung Hannover. Bei regennasser Fahrbahn verlor sie gegen 20.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen und prallte in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Lanstrop gegen die Leitplanke. Von dort wurde er abgewiesen und schleuderte über alle drei Fahrstreifen hinweg gegen die rechte Leitplanke. Das Auto der Münsteranerin drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Der Wagen eines 50-Jährigen aus Kamen geriet ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines Kleintransporters. Durch die Wucht des Aufpralls verlor dieser Teile seines Aufbaus mitsamt Ladung.

Die 53-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, ebenso wie der 50-Jährige. Mit Rettungswagen wurden beide Personen in ein Krankenhaus gefahren. Der 20-jährige Beifahrer im Auto der Münsteranerin erlitt leichte Verletzungen. So auch der 26-jährige Fahrer des Kleintransporters (aus Polen).

Für die Dauer der Unfallaufnahme waren zunächst alle Fahrstreifen in Richtung Hannover komplett gesperrt. Gegen 23.30 Uhr konnte zunächst der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Bergung der Fahrzeuge und die damit einhergehende Sperrung der übrigen Fahrstreifen dauerten noch bis in die Nacht an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell