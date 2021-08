Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebin gibt sich als Reinigungsfrau aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten um Hinweise zu einer Trickdiebin, die am Montag, 16.08.2021, Schmuck aus einer Wohnung an der Straße Am Rottmannshof stahl.

Ein Bielefelder Paar meldete sich am Sonntag, 15.08.2021, auf eine Zeitungsannonce einer Frau, die eine Stelle als Reinigungskraft in einem Privathaushalt suchte.

Telefonisch vereinbarte das Paar einen Termin am Montagvormittag, um 09:00 Uhr. Die vermeintliche Reinigungsfrau schlug von sich aus vor, dass sie zunächst einmal zum Probearbeiten kommen würde.

Schon beim Betreten der Wohnung trug sie eine Gesichtsmaske und Einmalhandschuhe. Während der Begrüßung nahm sie die Maske nur einmal kurz herunter.

Nachdem sie sich eine Stunde in der Wohnung aufgehalten hatte, verabschiedete sie sich relativ abrupt. Im Nachhinein stellte die Bielefelderin fest, dass mehrere Schmuckschachteln im Schlafzimmer geöffnet worden waren und der Schmuck daraus fehlte.

Die Bielefelderin beschrieb die Diebin wie folgt: Sie hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, war zwischen 28 und 32 Jahre alt, zwischen 155cm und 160 cm groß, und hatte eine korpulente Statur, schwarze lange Haare zum Zopf auf dem Kopf gebunden, aufgeklebte Wimpern und ein spitzes Kinn. Sie trug schwarze Kleidung, dazu einen schwarzen Bauchbeutel.

Die Ermittler bitten Zeugen und Personen, die ebenfalls auf diese Annonce geantwortet haben und Opfer eines Diebstahls geworden sind, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521-5450 zu melden.

