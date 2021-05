Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Jübek - Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein von Polizeistreife kontrolliert/Überprüfung ergibt einen offenen Haftbefehl

Jübek (ots)

Am Donnerstag (29.04.21), um 00.34 Uhr, fiel einer Polizeistreife des Polizeirevieres Schleswig im Jübeker Weg, zwischen Jübek und Silberstedt, ein Audi auf. Dieser geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn und wurde auffällig langsam geführt, beschleunigte dann wieder unvorhersehbar und hielt dann plötzlich mittig auf der Fahrbahn an. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle in Jübek stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 33-Jähriger aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als 1,4 Promille an. Außerdem fuhr der Mann das Fahrzeug ohne die Erlaubnis des Fahrzeughalters. Er war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits in der Vergangenheit entzogen. Nach Überprüfung der Personaldaten stellte sich zudem heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den Mann vorlag: Aufgrund dessen wurde der 33-Jährige nach der Entnahme einer Blutprobe und weiteren polizeilichen Maßnahmen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

