POL-FL: Diverse Pkw aufgebrochen - Festnahme

Flensburg (ots)

Am Donnerstagabend (28. Januar 2021) gegen 21.00 Uhr, beobachtete eine Zeugin im Parkhaus in der Roten Straße einen Mann, der versuchte, ein Fahrzeug aufzubrechen. Sie verständigte sofort die Polizei, die vor Ort einen 29-jährigen Mann auf frischer Tat antreffen und vorläufig festnehmen konnte. Der Mann ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden. In dem Parkhaus waren insgesamt sechs Fahrzeuge betroffen. Das Stehlgut aus den Fahrzeugen hatte einen Wert von ca. 30 EUR. Zusammenhänge mit weiteren der Polizei bekannten Tatorten werden noch geprüft. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 29-Jährige wurde nach einer Nacht im Polizeigewahrsam nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen entlassen.

