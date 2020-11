Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Brand im Mehrfamilienhaus

Flensburg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (26. November 2020) gegen 19.10 Uhr kam es in der Kanzleistraße in Flensburg zu einem Schwelbrand.

Das Feuer hatte seinen Ursprung ersten Erkenntnissen zufolge in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch Löschwasser wurde die unter der betroffenen Wohnung liegende Wohnung ebenfalls zumindest vorrübergehend unbewohnbar. Der geschätzte Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist noch unklar. Das Kommissariat 2 der Flensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

