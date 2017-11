POL-FL: Morsum/Sylt: Zwei Leichtverletzte nach Elektroarbeiten beim Bahnhof

Morsum/Sylt (ots) - Am Freitag (17.11.17) wurden gegen 11:30 Uhr zwei Personen nach Elektroarbeiten beim Morsumer Bahnhof leicht verletzt. In dem als Wohnhaus genutzten Bahnhofsgebäude wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Nach ersten Erkenntnissen kam es bei den Arbeiten an einem alten Sicherungskasten und alten Stromkabeln, die irrtümlich als nicht stromführend eingestuft wurden, zu einer Explosion mit größerer Rauchentwicklung.

Die Leitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ein offenes Feuer gab es nicht. Durch den abziehenden Rauch erlitten zwei Mieter leichte Atemwegsreizungen und wurden vor Ort behandelt.

Die Kriminalpolizei Sylt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab es nicht.

