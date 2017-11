POL-FL: Glücksburg: Nach Geldautomatenaufbruch werden Zeugen gesucht

Glücksburg (ots) - Bereits am Freitagmorgen des 27. Oktobers 2017 verübten unbekannte Täter einen Einbruch in die ehemalige Filiale der Hypo-Vereinsbank in Glücksburg in der Straße "Am Schloßpark". Gegen 05:00 Uhr brachen unbekannte Täter den Geldautomaten auf und entkamen mit einer größeren Menge Bargeld.

Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bisher nicht zum Erfolg, sodass die Ermittler nun mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gehen.

Es werden speziell Leute angesprochen, die zur Tatzeit und in den Stunden davor im Bereich des Tatortes ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Vielleicht erscheinen die Beobachtungen erst in Verbindung mit diesem Aufruf sonderbar.

Wer hat unbekannte Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer war zur tatrelevanten Zeit in Glücksburg unterwegs? Wir bitten u. a. Zeitungsausträger, Anlieferer von Firmen, Taxifahrer, Gassigeher und andere potentielle Zeugen mit dem Kommissariat 4 der BKI Flensburg unter der Telefonnummer: 0461 - 484 0 Kontakt aufzunehmen.

