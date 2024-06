Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Ladenlokal

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag (23.06.) sind Unbekannte in ein Ladenlokal in der Stadtmitte eingebrochen. Das Lokal in der Straße Am Alten Pastorat war am Vorabend gegen 21:30 Uhr verschlossen worden. Am Morgen, gegen 10:30 Uhr, fiel auf, dass sich die Tür nur schwer öffnen lässt. Dadurch wurden die Inhaber auf den Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei. Aus dem Geschäft wurde nach ersten Erkenntnissen ein Laptop gestohlen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Erkennungsdienst wurde zum Tatort gerufen, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Bei Hinweisen zu diesem Einbruch wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell