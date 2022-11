POL-RBK: Bergisch Gladbach - Überfall auf Kiosk vereitelt

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (03.11.) versuchten unbekannte Täter in drei Häuser auf der Lucie-Kahlenborn-Straße im Stadtteil Refrath einzubrechen. Gegen 03:40 Uhr wurde eine Bewohnerin durch seltsame Geräusche kurzzeitig aus dem Schlaf gerissen. Als sie am nächsten Morgen nachschaute bemerkte sie die frischen Hebelmarken an der Haustüre. ...

