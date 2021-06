Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei sucht nach Unfallopfer

Bergisch Gladbach (ots)

Am Freitag (04.06.) ereignete sich gegen 14:30 Uhr auf der Handstraße auf Höhe eines Autohauses ein Unfall. Die Polizei sucht nun nach den Geschädigten.

Zu dem Unfall kam es, als eine 77-jährige Opel Corsa Fahrerin aus Bergisch Gladbach sich auf der Handstraße in Richtung Paffrather Straße rechts in den fließenden Verkehr einordnen wollte und dabei seitlich mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto kollidierte. Dabei stieß die Dame mit ihrem Stoßfänger vorne links gegen den vorderen rechten Stoßfänger des anderen Autos. Laut Zeugenaussagen habe sich der unbekannte Fahrer - ein etwa 20-30 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren - und sein etwa 70-jähriger Beifahrer erschrocken, seien dann aber in Richtung der Kreuzung Flora weitergefahren. Die 77-jährige Unfallverursacherin wartete noch eine Zeit lang und meldete den Unfall anschließend bei der Polizei.

Die Polizei RheinBerg bittet den Geschädigten sowie Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (mw)

