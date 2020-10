Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Pkw landet auf dem Dach, Unfallverursacher gesucht

Bild-Infos

Download

Kürten (ots)

Nach einem Unfall in Eichhof, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen hat, sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallverursacher.

Eine 18-Jährige war gestern (07.10.) gegen 16:30 Uhr auf der L304 in Fahrtrichtung Kürten unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein Pkw entgegen. Sie wich mit ihrem VW Polo aus. Dabei prallte sie gegen die rechte Leitplanke, geriet anschließend in den Grünstreifen und prallte dort gegen einen Stein. Daraufhin überschlug sich ihr Polo, der auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 18-Jährige aus Bergisch Gladbach verletzte sich leicht.

Das Unfall verursachende Fahrzeug fuhr davon.

Eine Zeugin informierte sofort den Rettungswagen und die Polizei.

An dem Polo entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L304 komplett gesperrt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfall verursachenden Fahrzeug. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell