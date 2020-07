Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Reifen abmontiert und gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben an mehreren Fahrzeugen Reifen abmontiert und einen Teil davon gestohlen.

Ein Zeuge hatte einen weißen Fiat Ducato in der Nacht zu Dienstag (28.07) gegen 01:25 Uhr in der Einfahrt zu einem Gelände einer Automobilfirma an der Industriestraße gesehen. Mehrere Personen machten sich an den dortigen Fahrzeugen zu schaffen und montierten Reifen ab, stützten damit einen Teil der Fahrzeuge und luden zwei komplette Sätze Reifen und Felgen in den Fiat Ducato, der eine grüne Aufschrift hatte. Anschließend fuhren die Täter in Richtung Leverkusen davon.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

