Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 37-jähriger Kölner: Beim Klauen und mit gestohlenem Fahrrad erwischt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagvormittag (01.10.) wurde ein 37-jähriger Kölner gegen 11:15 Uhr in einem Bau-Markt in Frankenforst auf der Straße An der Bahn von einer Mitarbeiterin beim Diebstahl eines Karabiners beobachtet. Der Mann konnte von zwei weiteren Angestellten in der Tiefgarage des Marktes gestellt werden und gab den Karabiner heraus. Wie die Beamten feststellten, führte der Kölner außerdem ein Messer mit sich und war mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Auf den polizeilich bekannten Dieb kommen nun mehrere Strafverfahren - unter anderem wegen Diebstahl mit Waffe - zu. (ma)

