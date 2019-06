Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbrecher flüchten mit Tresor

Overath (ots)

Einen kleinen Tresor haben Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in Vilkerath erbeutet.

Zwischen 19.00 Uhr am Samstagabend und 08.00 am Sonntagmorgen (16.06.) brachen die Diebe die Eingangstür einer Firma auf der Straße Kreuzgarten auf. Dort fanden sie in den Büroräumen einen Wandtresor, der aus der Wand gebrochen wurde. In dem Tresor befanden sich Briefmarken und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes bemerkt haben, melden sich bitte unter 02202 205-0 bei der Polizei. (rb)

